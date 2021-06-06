Dur ihtarına uymayan sürücü, kaza yaptı



Haber:Okay Özcan

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden bir otomobilin trafiği tehlikeye attığı ihbarını alan polis ekipler, güzergahtaki uygulama noktasında şüpheli aracı durdurmaya çalıştı. Kuruçay mevkiindeki polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla sürekli şerit değiştirerek kaçmaya başladı. Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarından kırmızıda geçen sürücü, Gölyüzü Kavşağı'nda ise kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptığı esnada yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp yol kenarında peyzaj için dikilen ağaçları da yıkarak orta refüje çıktı. Ekipler kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içindeki 2 kişiyi olay yerinden uzaklaşmadan yakaladı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi ekip aracına alınırken alkollü olduğunu söyleyen E.A. ise işlem yapılması için aracının yanında bekletildi. E.A. alkolmetreyi üflememek için polis ekiplerine dakikalarca direnirken "Ben sana alkollü değilim demiyorum. Alkollüyüm abi. Ehliyetimi vereyim yazın cezamı." dedi.

Polis ekiplerinin ikna çabaları esnasında cep telefonu çalan E.A, "Bak sevgilim arıyor abi" dedikten sonra telefonunu açarak karşısındakine sitemli bir şekilde "Ben kaza yaptım şu anda trafik polislerinin elindeyim." diye cevap verdi. Bu esnada kendisini görüntüleyen polis memurlarına ve gazetecilere de tepki gösteren alkollü sürücü uzun çabalar sonucunda alkolmetreyi üfledikten sonra işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Alkol testi 2,02 promil çıkan E.A'nın ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi. E.A'ya alkollü araç kullanmak, "Dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapmak suçlarından idari para cezası verilirken devlet malına zarar vermek suçundan da işlem yapıldı.

Öte yandan, E.A'nın otomobilinin içinde çok sayıda içki şişesi olduğu görüldü.