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04 Nisan 2018 Çarşamba
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    • Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

    İzzet Baysal Caddesi büyük kökez çeşmesi önünde rutin trafik kontrolü gerçekleştiren polis ekibinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü kaza yaparak durdu.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 13:37
    Bu haber 333 kez okundu
    Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
    Foto galeriye git HABER:Semih Baykal

    Polisin dur ihtarına kaçarak karşılık veren sürücüyü takibe alan emniyet birimleri alarma geçti. Kontrol noktasından kaçan ve içerisinde iki şahsın bulunduğu öğrenilen 14 DH 220 Plakalı tipo marka aracı takibe alan polis ekipleri otomobili Çıkınlar Mahallesi Mezarlığı yanında kıstırdı. Tekrar kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü önce kaldırıma oradan da karşı yönden gelen Dursun Bozkurt yönetimindeki 14 KH 636 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza yapan araçların etrafını çeviren polis ekipleri yirmili yaşlarındaki iki kafadarı kaçmaya çalıştıkları araçtan indirdi. Kaçak iki kafadar polise kimlik ibraz edemedikleri için kimlik tespiti yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Polisin dur ihtarına uymayan kafadarların 139’ar promil alkollü olması ve kullandıkları aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmaması sebebiyle polisten kaçtıkları ve kaza yaptıkları belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Caddesi, Büyük, Kökez

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