Haber:Gönül OLUTÜRK

Gece saatlerinde Alpağutbey Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binadan hırsızlık yapıldığını görenler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, bölgede hırsızların içinde bulunduğu 14 EZ 427 plakalı kırmızı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Minibüs, İzzet Baysal Mahallesi kanal yolu üzerinde görüldü. Polis, 2 kişinin içinde bulunduğu minibüse ‘Dur’ ihtarında bulundu. Minibüs durmayarak yoluna devam etti. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonrası polis ekipleri, anonsla uyarılarının ardından havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak araç D-100 Karayolu üzerinde kaçmaya devam etti. Polis, bu sefer de minibüsün lastiklerine ateş etti. Daha sonra kovalamaca sırasında polis ekipleri, aracın sürücüsünün elinde silah benzeri bir cisim görünce, sürücüye ateş açtı. Araç, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde durdu.