HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan İbrahim Mert Boyacı (22) iddiaya göre, Sanayi Kavşağı’nda yaya geçidini kullanan bir yaya çarpmamak için fren yaparak durdu. Boyacı ile aynı istikamette seyir halinde olan 41 RA 412 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Sarı (66) önünde duran kamyonete arkadan sert bir şekilde çarptı.

Duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 60 yaşındaki Nurten Sarı çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkarılan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Nurten Sarı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



