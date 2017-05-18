Haber; Ceylan Beykoz

Aktaş Mahallesi sakinleri alevlerin sardığı park halindeki otomobil nedeniyle tedirgin anlar yaşadı. Zihni Ülgen Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 LBA 23 plakalı Kartal marka araç sebebi belirlenemeyen bir neden ile yanmaya başladı. Alevlerin sardığı aracı gören mahalle sakinleri durumu 110 yangın ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede yangın mahalline intikal eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğün ekipleri yangını söndürdü. Mahalle halkının şaşkın bakışları arasında söndürülen otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, araç sahibi İ.K neden meydana geldiğini anlayamadığı yangın nedeniyle kızgınlığını gizleyemedi.

