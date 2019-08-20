Durdurulan araçta ekstazi yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilimiz Merkez ilçesi Elmalık mevkiinde bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde 540 adet uyuşturucu hap (extacy) ele geçirildi. Jandarma ekipleri otomobildeki 1 şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.