Durma noktasına gelen sektör yeniden canlandı

Haber: Aysun Beykoz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve alışkanlıklarımızı değiştiren koronavirüs salgını sonrası inşaat sektöründeki artış tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat sektöründe yatırımları bulunan, Ceylanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Yunus Ceylan, inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri ve ilerleyen süreçte neler olacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

2018 yılı ikinci yarısında ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik bunalımın vurduğu sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini belirten Yunus Ceylan yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte sektör durma noktasına gelmişti. Bu yılın başlarında tekrardan hareket başlamıştı ki pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Fakat haziran ayının başında konut kredi oranlarının 0.64 seviyelerine düşmesiyle birlikte sektör müthiş bir ivmeyle tekrardan harekete geçti. Çok kısa bir sürede mevcut yapı stoğu tükendi. Hal böyle olunca, inşaat aşamasından satışlarda ciddi artış oldu. Bu noktada daire almayı düşünenlere tavsiyem, güvenilir, köklü ve referansı sağlam firmalardan alışveriş etmeleridir.

Sektörün aniden hızlanması beraberinde kalifiye usta sıkıntısını da getirdi. Durağan geçen dönemde, inşaat sektörü çalışanlarının büyük bölümü farklı sektörlerde işe girdiler. Mevcuttaki yetişmiş usta iş gücü ise tekrardan sektörün düzelmesiyle birlikte artan iş yoğunluğuna cevap vermekte zorlanıyor. Öyle görünüyor ki inşaat sektörü önümüzdeki aylarda işsizlik rakamlarının düşmesine ciddi anlamda pozitif katkı sağlayacak” dedi.

“TALEP VE BEKLENTİLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYEREK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Her sektörü olduğu gibi, inşaat Sektörünü de etkileyen bir diğer konunun pandemi süreci olduğunu söyleyen Yunus Ceylan açıklamasında ayrıca, “Tüm dünyada alışkanlıkları değiştiren pandemi süreci, bizim sektörde de alışkanlıkları değiştireceğe benziyor. Geçirdiğimiz salgın süreci, zaten son yıllarda artmaya başlayan müstakil, bahçeli, az katlı konutlara olan talebi iyiden iyiye artırdı. İnsanların, kalabalık alanlara, parklara, mesirelere gidemediği, adeta birbirinden kaçtığı bu dönemde, müstakil yaşam alanlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Ceylanlar İnşaat olarak biz de bu dönemde, insanların talep ve beklentilerini göz ardı etmeyerek, müstakil, özel bahçeli, güvenlikli site villa projelerini hayata geçiriyoruz. Bu konuda toplumun her kesiminden çok olumlu tepkiler aldık.

Söyleyeceklerime son verirken, sektörün geleceğiyle alakalı şunları söylemek isterim. Mevcut konut stokları tükendiği için yakın zamanda geçtiğimiz yıla benzer keskin bir durağanlığın yaşanmasını beklemiyorum. Fiyatların, arsa ve malzeme fiyatlarına bakarak bir miktar daha yükseleceği kanaatindeyim. Yapısal anlamda da yeni bir sürece gireceğimizi söyleyebilirim. Hem müstakil, hem apartman yapıları olsun, yeşil alanın daha fazla olduğu, otopark ve sosyal yaşam alanlarına sahip projeleri bundan sonra sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 10:55