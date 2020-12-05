Durmak yok suç işlemeye devam



Haber:Volkan Yılmaz

1 Uyuşturucu, 1 hırsızlık şebekesi ve 1 İhale çetesine operasyon yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplan 10 kişiyi gözaltına aldı. Suç şebekelerinin korona kısıtlamalarını fırsat bilerek faaliyetlerini artırdıklarını belirten uzmanlar vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan E.Ç. (23) ile S.T'nin (28) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 6,40 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 26 fişek bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Arasında ilimizin de bulunduğu 4 ilde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler Zonguldak'ta, yapılan operasyonla gözaltına alındılar. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine, B.B. (36) isimli kişinin, sattığı telefonun parasının ödenmediğini ve dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis, dolandırıcılık olayına karıştığını belirlediği V.K. (38), A.İ. (29), A.S. (19) ve F.Ç'nin (18) Bartın'ın Amasra ilçesine gittikleri tespit etti. Amasra'da gözaltına alınan zanlıların bulunduğu araçta farklı marka ve modellere ait 9 ikinci el cep telefonu ile eşkal değiştirmede kullanıldığı değerlendirilen peruklar ele geçirildi. Zonguldak'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada şüphelilerin Sakarya, Bolu ve Karabük'te 4 farklı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

İHALE ÇETESİ

Ankara'da atık toplama ihalesini alan şahıslara yönelik silahlı saldırıda bulunan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Arasında ilimizin de bulunduğu 4 farklı ilde operasyonlar yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da atık toplama ihalesini alan kişilere yönelik silahlı saldırıda bulunan ve "Turgutlar" olarak bilinen liderliğini İ.M.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şebekenin Ankara'da geri dönüşüm amaçlı atık toplayan kişilerden para istedikleri, vermeyen kişilere ise birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlıların ayrıca nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tehdit, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçması, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme suçlarına da karıştıkları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Ankara merkezli Bolu, İzmir, Muğla illerinde 2'si daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde bulunan 31 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Zanlılardan 24'ü yakalanırken, 30 adreste yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, tabanca ve tüfeklere ait 100 fişek, çok sayıda çek-senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında Bolu’da biri cezaevinde bulunan üç zanlı gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü. Sabah saatlerinde ilimizde iki farklı adrese baskın düzenlendi.