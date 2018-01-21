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21 Ocak 2018 Pazar
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    • Durmuş Ünal emekli oldu

    Bolu Valiliği nüfus müdürlüğünde görev yapan Durmuş Ünal, en son görev yaptığı Gerede nüfus dairesinden emekli oldu.

    21 Ocak 2018 Pazar 08:41
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    Durmuş Ünal emekli oldu

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Valiliği Nüfus Müdürlüğünde çalışan ve en son Gerede Nüfus Dairesinde görev yapan Durmuş Ünal, 26 yıl 1 ay sonra emekli oldu. Emekliliğiyle ilgili açıklama yapan Durmuş Ünal teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda Ünal; “26 yıl 1 ay önce başlamış olduğum devlet memuriyetinden bugün itibarı ile emeklilik dilekçemi vermiş bulunmaktayım. Bozkurt gibi Dimdik girdiğimiz devlet kadrolarından Allah'a hamdolsun dimdik Bozkurt duruşunu bozmadan ayrılıyoruz. Gök kubbede hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize. Çünkü 06.12.1991 yılında işe başladığım zaman tek gayem vardı. Milletime layıkıyla hizmet vermek. Zaman ve ömür çabuk bitiyor. Bitmeyen iyilik ve kötülük. Şükür ALLAH'a menfaatim için eğilmedim bükülmedim. Satanlardan olmadım, kaçanlardan olmadım, riyakar hiç olmadım. Bu süreçte istemeden kırdığım ve üzdüğüm insanlar olabilir. Herkesten helallik istiyorum. Dostlarım arkadaşlarım, amirlerim ve çok sevdiğim mesai arkadaşlarım hakkınızı helal edin. Şunu da unutmayın 40 yılda çalışsanız bitiyor, makam ve mevkiler geçici. Onun için kimseyi kırmayın üzmeyin. Bir arkadaşınızın eksikliğini dillendirmeyin onu siz tamamlayın. Bu arada bende çok emeği olan başta ilk Kaymakamım Ömer Faruk Koçak beyfendi en sonda Orhan Arslan müdürüm (babam) olmak üzere bütün amir ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin dostlar. Özellikle son yılımda beraber çalıştığım bana yeğen, kardeş, arkadaş, dost, amir olan Gerede nüfus müdürlüğü personeli kardeşlerime de ayrıca teşekkürü borç bilip bu yazıya eklemeden geçmenin eksik olacağını düşündüm” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valiliği, Nüfus, Müdürlüğünde, Görev

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