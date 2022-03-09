Duru; "Boluspor'un borcu 30 milyonun altında"



Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor Futbol Şube Sorumlusu İsmail Duru Boluspor'un borcunun 30 milyondan az olduğunu belirtirken, eski yönetimin aldığı oyunculara yaptıkları ödemelerle zor günler geçirdiklerini belirtti.

Duru, çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Boluspor'u aldığımızda borcumuz 30 milyonun üstünde idi. Bugün Boluspor'un borcunun 30 milyonun altında olduğu biliyorum. Ama ben bu konulara vakıf değilim. Burada bir rakam telaffuz edersem yanlış olur. Bir şey söylemekte istemem açıkçası. Ama geldiğimizde Akabueze diye bir adamı kovmuşsun, gelmiş transfer yasağı. Bilal Sebaihi'nin nasıl gittiği belli değil. Adam oynamadı FİFA'dan parasını aldı biz bunları ödedik. Dodo diye bir oyuncumuz var ödedik. Hani Diarra'yı bir çok ucuz rakamlara oynatıyorduk. Gittik federasyona lisansları çıkartacağız. Sorduk federasyona bir sıkıntı var mı. Dediler Sizin Diaara'ya borcunuz var' Bunları halletik. Geldiğimiz de yabancılarımız Adilehou, vardı Rok Kidric vardı bu oyunculara hiç para ödenmemiş oturduk avukatları ile biz bunu ödemek istiyoruz bir formülünü bulalım. Hepsi de sağ olsunlar indirimde yaptılar. İnsan gibi konuşunca, insan gibi yaklaşıyorlar. Ve bunların hepsi ödendi. Bu oyuncuların hepsi ile güzelce anlaşıldı. Poepon bile halen bize Hollada'dan fikir alışverişi yapıyor. Bizi sevdiği için yapıyor keyfinden yapmıyor. Ama bizim yönetim olarak şöyle bir düşüncemiz var. Mali disiplin çok önemli. Biz de biliyoruz 3 milyona 5 milyona adam almasını. Ama bunu aldıktan sonra ödeyebilmek var. Bunu ödeyemedikten sonra her şey tersine gidiyor. Geldiğimizde çok büyük zorluklar vardı. Hepsini bir bir aştık. Şu an daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yarın daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Sadece biz birlik beraberliğimizi kaybetmeyelim. Kişisel hırslarımızı kişisel hesaplarımızı Boluspor üstünden görmeyelim. Başka Boluspor yok. Birlik olalım şurada kalmış zaten 10 maç. Biz ne kadar kenetlenirsek Boluspor o kadar başarılı olur. " dedi.