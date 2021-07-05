Dürümle HıghwayOutlet'te açıldı!

Farklı lezzetleri bir araya getirerek ziyaretçilerine enfes yemek deneyimleri sunan HighWayOutlet, yepyeni bir lezzeti daha müşterileriyle buluşturuyor.

Dürümle HıghwayOutlet'te açıldı!


Haber: Aysun Beykoz

Peynir lezzetiyle Türkiye’de bir ilk olan Cheddarlı Adana Dürüm, Soslu Adana-Urfa Dürüm, Tavuk Dürüm ve Antrikot Dürüm lezzetlerini ürün karmasında bulunduran ve bu topraklarda yetişmiş tüm ürünleri en taze haliyle dürümleyen DÜRÜMLE, HighWayOutlet’te açıldı. Çıtır çıtır lavaş, bol malzeme, kocaman dürüm ve muhteşem lezzetli dürüm çeşitleriyle Türkiye genelinde 44 farklı noktada hizmet veren DÜRÜMLE, 4 Temmuz Pazar günü itibarıyla 45. Şubesinin kapılarını da HighWay’de açmış oldu.

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