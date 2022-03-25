Durumu çok ağır

Olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İşyerinin çatısının akması nedeniyle yaklaşık 7 metrelik işyerinin çatısına çıkan genç iş adamı Suat Karslıoğlu plastik çatının kırılması üzerine bir anda kafa üstü yere çakıldı ve kanlar içerisinde kaldı.

Olayı gören komşular hemen Karslıoğlu’nun yanına giderek kafasına bandajlarla müdahale ederek kanı durdurmaya çalıştılar. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karslıoğlu’nu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine kaldırarak, tedavi altına aldılar. Genç işadamının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yüksekten düşme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.