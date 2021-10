Duruşmada iddialar peş peşe geldi

Haber: Kutay Aykan

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan gardiyan Y.S, cinayet suçundan tutuklu bulanan A.T., tanık olarak uyuşturucudan cezaevinde bulunan S.E. katılırken, diğer sanık S.K. ise raporlu olduğundan duruşmaya katılmadı.

ŞOK İDDİALAR BAŞLIYOR

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanan olay tarihinde Bolu F Tipi Cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Y.S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Bu iftirayı bana cinayetten tutuklu bulanan A.T. bilerek üzerime atmıştır. Ben hiçbir tutuluya uyuşturucu temin etmedim ve satmadım. A.T. hep sorun yaratan bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca, boğazını kesip parmağını boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir”

O DA DİĞER SANIĞI SUÇLADI

Diğer sanık A.T.’de, tutuksuz yargılanan S.K. hakkında; “Ben bu şahısla husumetliyim. Nedeni ise kendisi erkeklere ilgi duyan ve cezaevinde uyuşturucu satan birisidir. Hatta FETÖ’cüdür. Cezaevinde uyuşturucuyu mahkumlara satanda odur. Gardiyan Y.S.’de çocuğunu devletin değil tarikatçıların yurdu olan Kuran Kursuna göndermiştir. Ben asla gardiyan Y.S.’den uyuşturucu falan almadım. Burnumdan ve elimden ameliyat olduğum için ağrı kesici hap kullanıyorum. Sigara bile içmem. Oldu olacak birde idam etsinler beni”

TANIK ORTALIĞI GERDİ

Bir başka uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Batman Kapalı Cezaevinde bulunan S.E.’de, daha önceden savcılığa verdiği ifadeyi kabul etmeyerek; “A.T. benim Bolu F Tipi Cezaevinden arkadaşımdır. Bir ara aramızda husumet oluştuğundan savcılığa yalan beyanda bulundum ve ona iftira attım. Böyle bir ifade vermekten vicdan azabı duyuyorum. A.T. Kesinlikle uyuşturucu satmamıştır. Uyuşturucuyu S.K. cezaevinde, diğer mahkumlara volta atarken tokalaşma bahanesiyle avucumuza koyardı” ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyetini çileden çıkartan duruşma 14 Kasım 2021tarihine ertelendi.