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13 Ekim 2017 Cuma
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    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Mili Eğitim Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    13 Ekim 2017 Cuma 10:17
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    Duruşmalara pazartesi devam edilecek

    HABER BÜLTENİ

    Üç gündür devam eden duruşmaların dünkü bölümünde üç kişinin daha tahliyesine karar verildi. Duruşmaların ilk günü dört ve ikinci günüde üç kişinin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti üç günde 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmaların üçüncü gününde mahkemeye sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam edildi. Hakkında, örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve bankayı desteklediği, FETÖ/PDY ile irtibatlı Rize Eğitimciler Derneği (REDER) adlı derneğe değişik tarihlerde 13 işlemde "Bağış İşlemleri" adı altında para yatırdığı, Aktif-Sen üyesi olduğu, KHK ile kapatılan Zaman gazetesine abone olduğu ve örgüte destek verdiği gerekçeleriyle tutuklu yargılanan Halil İbrahim Atilla, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Öğretmen olarak Rize'de bulunduğu dönemde, eğitim ve öğretime katkı sunmak amacıyla faaliyetler yapacaklarına dair söylemleri nedeniyle Rize Eğitimciler Derneğine üye olduğunu belirten Atilla, "Erzurum Eğitimciler Federasyonuna üye olduğumu bilmiyorum. Herhangi bir faaliyet içinde olmadım. Ne zaman üye olduğumu da bilmiyorum. O dönemde FETÖ terör örgütü bulunmamaktaydı. Sonradan iltisaklı olduğuna karar verilip kapatılmasına karar verildi. Benim bunu o dönemde bilmem mümkün değildir. Zamanını hatırlamadığım üyeliğin sonradan aleyhime delil olmasını kabul etmiyorum." savunmasında bulundu. Atilla, savunmasında "ByLock" isimli uygulama hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve bu programı da kullanmadığını ileri sürdü.

    FETÖ/PDY örgütüne müzahir Aktif-Sen sendikasına ve Bolu Eğitim Sevenler Derneğine üyeliklerinin olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu iddialarıyla tutuklu yargılanan İlkan Demirbaş da hakkındaki iddiaları reddetti. Bir terör örgütü üyesi veya destekçisi olmadığını savunan Demirbaş, "Aktif Eğitimciler Sendikasına 2014 yılı başında üye oldum. Daha önceden Eğitim-Bir-Sen üyesiydim. Bu sendikanın mesleki haklarımızı korumadığı düşüncesiyle istifa ettim. Üyelik başvurumu daha önceki bir tarihte yaptığımı hatırlıyorum. Sendikal haklarımı korumak adına anayasadan kaynaklanan hakkımı kullandım. Bu durumun suçlama konusu yapılmasını kabul etmiyorum. Mudurnu Eğitimciler Derneğine üye olduğum doğrudur. İnternetten yaptığım araştırmada tek eğitim derneğinin burası olduğunu öğrendim. Sosyal çevre için 2011’de kültür programına katıldım. Derneğe üye olursam bu programlara iştirak edeceğim söylendi. Ben de 2010’da üye oldum. Herhangi bir faaliyetine iştirak etmedim" şeklinde konuştu.

    Demirbaş, ByLock kullanıcısı olmadığını, örgütle irtibatının bulunmadığını, sendika ve dernek üyelikleri ile banka hesap hareketlerinin de şüpheli olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

    Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının ardından tutuklu sanıklar İlhan Akman, İlkan Demirbaş ile İsmail Tiryaki'nin, haklarındaki suçun vasıf değişme durumunun olmaması ve cezaevinde yattıkları süreyi de göz önüne alarak yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, diğer sanıkların da dinlenilmesi için Pazartesi gününe ertelendi.

    Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevli, önce açığa alınan daha sonra da meslekten ihraç edilen 71 kişi hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şüphelilerden 39'unun örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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