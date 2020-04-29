Duruşmalarda sure uzatıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde hastalığın bulunup, bulunmadığı ve mahkemelerin ne zaman yapılacağı konusunda basın açıklaması düzenlendi.

15 HAZİRAN'A KADAR DURUŞMA YOK

Yargı faaliyetleriyle ilgili Bakan Gül; “ Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir. Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor” dedi.