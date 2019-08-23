Duruşmaya Bolu’dan katıldı

Haber: C. Kutay AYKAN

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Abdullah Kuytul, bulunduğu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı.

Adana Merkezinde gerçekleşen duruşmaya Kuytul, bulunduğu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı.

Bugün Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık" davasının 3. duruşmasında mahkeme heyeti, Alparslan ve Ali Alagöz'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 6 Eylül 2019 tarihine erteledi.

"TÜM MESELE ELEŞTİRİYOR OLMAMIZ"

Mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanarak savunmasını yapan Kuytul, suç örgütü suçlamasına ilişkin şunları söyledi:

"Suçu olan pişmanlık duyar. Suçum yok ki pişman olayım. Bizi sindiremeyecekler. Bu yapılanlar ilk defa bana yapılmıyor. Nicelerine yapıldı. Ama bize yapıldığı kadar alçakça yapılmadı. Benim evimde 40-50 yıllık eşyalar var. Ben bunları söylemeye utanıyorum ama beni mecbur ettiler. Tüm mesele eleştiriyor olmamız. Ben şu anda suçsuzluğumu ispat etmeye çalışıyorum. Hukuk devleti böyle mi olur? Komik bir durum bu. Önce içeri alıyorlar. 2 yıla yakın beni bekletiyorlar. Sonra kendini savunabilirsin diyorlar. Lanet olsun böyle adalete. Ben neden hapisteyim? Yukarıdakiler böyle istiyor çünkü. Böyle adalet mi olur?"

"BURADAN KAHRAMAN OLARAK ÇIKMAMI İSTEMİYORLAR"

Alparslan Kuytul savunmasına şöyle devam etti: "Bunların yapmak istediği şey; benim itibarıma suikast yapmak. Buradan kahraman olarak çıkmamı istemiyorlar. Bütün mesele, tevhidi anlatmamdır. Allah'tan başka otorite yoktur, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dediğimde, kendi dediği olanlar rahatsız oluyor. İnsanlar Allah'ın kullarıdır, O'nun dediği olmalıdır. Bana bu itibar suikastini yapanlara hakkımı haram ediyorum" sözleriyle tamamladı.