Haber: Gönül Olutürk

Açılışını Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın yaptığı Özel Bolu Düşler Ülkesi kreş ve gündüz bakımevi yoğun katılımla gerçekleşti. 40 yıllık eğitim tecrübesini kızı ile birlikte açtığı kreş ve gündüz bakımevinde 2 ile 6 yaş arasında ki çocukları beklediğini belirten Karadaş açılışa gösterilen yoğun ilgiden dolayı gelen herkese teşekkürlerini sundu. Kültür Mahallesi’nde 3 katlı bahçe içerisinde bir müstakil evde hizmete başlayan kreş, her katta çocuklara özel hazırlanan iki oyun odası, zemin katta spor odası, bir adet yemekhane, uyku ve dinlenme odalarıyla 10 kişilik gruplar halinde özel eğitmenlerle Bolu halkına hizmet etmeye hazırlanıyor.