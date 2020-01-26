Düşler Ülkesi Eğitimcileri Ağırladı

Haber: Aysun Beykoz

Emekli olduktan sonra Kültür Mahallesi’nde “Özel Bolu Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımevi”ni hayata geçiren Karadaş, burada, meslek hayatı boyunca, Çaydurt Çimento İlköğretim Okulu, Milli Egemenlik İlköğretim Okulu, Dörtdivan Anadolu Lisesi, Bolu Merkez İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yaptığı arkadaşlarıyla kahvaltıda buluştu.

Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Basri Karadaş, meslek arkadaşlarıyla beraber olmanın sevincini yaşadığını ifade etti: “1981 yılından itibaren görev yaptığım arkadaşlarım ve müdür yardımcılarımla beraber olmayı arzu ettim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar, geldiler. 1981 yılından 2018 yılına kadar Bolu’da çeşitli okullarda müdür olarak görev yaptım. Beraber çalıştığım müdür yardımcılarım bu güzel günümüze icabet ettiler. İlk beraber çalıştığım ve son ayrıldığım arkadaşlarımla bir arada olmak kadar güzel bir şey yok. Bu da benim için bir iftihar. Hem beraber olalım hem de eski günler yâd edelim dedik.”