Düşler Ülkesi’nde Cumhuriyet coşkusu

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 97. yılı coşkusu Özel Bolu Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde yaşandı. Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde küçük yaş grubu ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı büyük ilgiyle karşılandı. Program için oluşturulan 29 Ekim köşesindeki Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve süslemeler velilerin beğenisini aldı.

Programda minik öğrenciler, Cumhuriyet’in kuruluşunu şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramını kutlayan minik öğrencilere veliler de eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan kutlama programında bir öğrencinin dedesi ile birlikte zeybek oynaması herkesin alkışını aldı.