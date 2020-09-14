Düşler Ülkesinde Kodlama Macerası Başlıyor!

Haber: Ceylan Beykoz

Özel Bolu Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde okul öncesi dönemde çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak üzere robotik kodlama kursu vereceğini açıkladı. Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Robotik bilimi, her geçen gün daha da gelişerek geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Bu sebeple de özellikle yurtdışında olsa da, Türkiye’de de bu alana ciddi anlamda yatırımlar ve teşvikler yapılıyor. Robotik eğitimi sayesinde de çocukların küçük yaşlarda kodlama ile tanışıyor, gelişimlerinin de olumlu bir şekilde etkilenmesine olanak sağlanıyor. Kodlama, en basit haliyle bilgisayarın/robotların anlayacağı dilden konuşmaktır. Robotik kodlama ise bir robotun belirlenen işlemleri yerine getirmek için programlanmasıdır. Biz çocuklarımızla bilgisayarca konuşmayı en basit, en kolay yollarla yapıyoruz. Öncelikli amacımız çocuklarımıza kodlamanın temelini oluşturan, algoritma mantığını kavramalarını sağlamak.

ALGORİTMA MI?

Algoritma, bir amaca veya bir problemin çözümüne adım adım ulaşmaktır. Kodlama yaparken algoritmamızı doğru bir şekilde oluşturursak doğru sonuca kolaylıkla ulaşırız. KEK YAPMAK KADAR KOLAY! Malzemeleri sırası ile bir kaba ekleriz ve bir sonuç bekleriz. Eğer arada bir malzemeyi eklemeyi unutursak kekin sonucu istediğimiz gibi olmaz. Bu durum robotlarımız ya da kodladığımız oyunlarımız için de geçerlidir. Bir robot engelleri algılayıp duvara çarpmadan yoluna devam edecekse oluşturduğumuz algoritma eksiksiz olmalıdır ki sonuca doğru bir şekilde ulaşalım.

NASIL YAPACAĞIZ?

Öncelikle çocuklarımıza robotları sevdirecek, onlara tasarım ve mühendislik becerileri kazandıracak basit robotlar yaparak başlayacağız. Daha sonra sanat etkinlikleri ve oyunlarla temel komutları, yönlendirmeleri ve Algoritmik düşünme becerisini kazandıracak, okulumuza alacağımız minik robotumuzla öğrendiğimizi uygulamaya başlayacağız. İlerleyen zamanlarda çocuklarımız bilgisayar üzerinden basit kodlama tekniklerini kullanabilecekleri oyunlarla hem eğlenecek hem de kodlamayı öğrenmiş olacaklar. Ekran başında geçirdikleri zamanı faydalı bir şey için kullanmış olacaklar.

NEYİ HEDEFLİYORUZ?

Kodlama eğitimi çocukların iletişim kurma, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini birleştiren deneyimler sunar. Bu beceriler, dijital çağda çocukların gelecekteki başarısı için değerli olan 21. yüzyıl becerileridir. Bunun yanında okul öncesi dönemde kodlama öğrenmeye başlamanın çocukların gelişimine de pek çok yararı vardır.

1. ALAN FARKINDALIĞINI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ARTTIRIR

Kodlama yaparken çocuklar hareket etmeleri gereken alan sayısını saymaya, nesneleri ve konumları birbirleriyle ilişkilendirmeye ve hangi yönde ilerlediklerini belirtmeye başlarlar. Bu sayede kodlama çalışmaları çocukların yön, yer ve hareket hakkında düşünmelerine yardımcı olur ve matematik becerilerini güçlendirir.

2. PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR

Kodlama etkinlikleri çocuklar için birçok zorluk içermektedir. Bir sorunu çözmenin birkaç yolu olduğunda, çocuklar bir çözüm bulabilmek için birden fazla yol düşünebilir ve en etkili stratejiyi seçebilirler. Bu da çocukların problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı yapar.

3. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETME BECERİSİ KAZANDIRIR

Öğrencilerin soyut düşüncelerini somut hale getirmelerini ve üretken olmalarını da teşvik ediyor. Öğrenilen kodlarla birlikte öğrenciler robotun davranışlarını istedikleri gibi değiştirip hareketlerini yönetebiliyorlar. Bu sayede öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlerde de alternatif çözümler üretme becerisini kazanmış oluyorlar.

4. DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKI YAPAR

Kodlama oyunları genellikle içerisinde bir hikâye barındırır. Bu hikâyeler sayesinde çocuklar kelime hazinelerini geliştirir. Ayrıca kodlama içerisindeki her simgenin farklı anlama geldiğini fark etmeleri yazı farkındalığının oluşmasına da yardımcı olur.”

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, 13:34