Düşük riskli iller arasına girdik



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ile birlikte ilimiz Bolu Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında yer aldı. Bolu Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin şehrin çeşitli noktalarına kurduğu aşı noktalarıve aşı randevularına gitmeyen vatandaşlara yönelik çalışmaları doğrultusunda Bolu %75 orana çıkarak haritada mavi iller arasındaki yerini aldı.

Bolu Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Elhamdülillah. Bolu olarak aşılamada %75 ile mavi olduk. Aşı olarak hassasiyetle mücadelemize destek veren tüm Bolulu vatandaşlarımıza ve fedakârca çalışarak bu başarıya büyük katkı veren sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Yeni hedefimiz %100. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021, 15:30