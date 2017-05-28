Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi’nin Paşaköy Ortaokulu önündeki su hattı çalışması bir arazi aracının çukura düşmesine neden olurken, bu durumu gören vatandaşlar isyan etti. Vatandaşların yanı sıra arazi araçı sahibi de isyan etti.

Arazi aracıyla çukurun üstünden geçebileceğini tahmin eden ve gaza basan sürücü maalesef açılan kanal kurbanı olmaktan kurtulamadı. Aracın ön lastikleri kanala sıkışınca olay yerine çekici çağrıldı ve arazi aracı çekici vasıtasıyla çekildi.