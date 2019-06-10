Duvak yerine 3 hilal taktı

Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden VE Bolu’nun iş insanlarından olan Ersin Danışman dünya evine girdi.

Duvak yerine 3 hilal taktı

Haber: C. Kutay AYKAN

 Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilat Başkanlığı ve 2014 yerel seçimleri Yeniçağa MHP Belediye Başkan adaylığı görevinde bulunan Ersin Danışman hayatını Saniye  Saraç ile birleştirdi.

Düğün törenine MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Erhan Bayram ve Ülkücü camianın önde gelen isimleri katıldı. Gelin Saniye Saraç’ın başına taktığı üç hilal taç dikkat çekti. Ülkücü geleneklerle yapılan düğünde davetliler gönüllerince eğlendiler.  Saniye-Ersin Danışman çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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