Düve alım desteği başvuruları başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği kapsamında düve alım desteği uygulama esasları yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler, bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40'u hibe olarak verilecek. 16 Aralık (bugün) başlayacak olan başvurular 14 Ocak 2020 tarihinde son bulacak.

Düve Alım Desteği Müracaat Şartları ise şu şekilde:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2019 tarihinden önce TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; *Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu *Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard *Sütçü Irklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein *Manda

d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM'ce yapılır.