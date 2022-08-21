Duyarlı avcılık yapalım!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Buna göre avlanma; tüm bölgelerde 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı başlayacak. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtildi. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izin aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 13:37