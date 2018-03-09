Haber: BMA

Başkan Kemal Kazan 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajında; tarihin her döneminde, fedakârlığın, sevginin ve emeğin simgesi olan, çocuklarımızın ilk öğretmeni, ailenin sarsılmaz kalesi olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.