Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’ın ilçede geleneksel hale getirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki evleri ve işyerlerini tek tek dolaşarak kadınlara çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.
09 Mart 2018 Cuma 15:04
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Haber: BMA
Başkan Kemal Kazan 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajında; tarihin her döneminde, fedakârlığın, sevginin ve emeğin simgesi olan, çocuklarımızın ilk öğretmeni, ailenin sarsılmaz kalesi olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.
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