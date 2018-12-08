Haber: Erdal TANRIVERDİ

Olay dün sabah Karaçayır Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde bulunan Metruk bir evin bahçesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olayın aydınlanması için büyük titizlikle çalıştı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk bulgularına göre tecavüze uğradığı düşünülen kedi emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Hayvan hastanesinde veteriner hekimlerin kontrol etmesi ve kesin teşhisi koyması için telef olan kediye otopsi yapıldı. Burada uzman hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanın trafik kazası sonucu öldüğü, dişi olan kedinin vajinasında veya makatında herhangi bir zorlamanın olmadığı tespit edildi. Tecavüz belirtisi sanılan yırtığın ise trafik kazasından kaynaklanan kasık bölgesinde oluşan açılma olduğu anlaşıldı. Kesin raporun ise yapılan detaylı tetkikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine harekete geçen yetkililerin duyarlılığı ve olay üzerinde titizlikle çalışması ise vatandaşlar ve hayvan severler tarafından takdirle karşılandı. Trafik kazası sonucu telef olduğu kesinleşen kediyi kimin ezip metruk evin bahçesine attığı ise merak konusu oldu.