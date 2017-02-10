Haber: Esra Öztürk

Yukarı Çarşı Yamaner Kuyumculuk, pazar gününe kadar sürecek kampanyada Türkiye'nin önde gelen firmalarından Roberto Bravo ile Bolulu kadınlara özel bir koleksiyon sunuyor. Roberto Bravo Pazarlama Müdürü Selin Nizam bir açıklamada bulunarak duygulara hitap etmeyi sevdiklerini belirterek "Biz altının klasiğin dışında farklı bir çizgide yorumlayan firmayız. Bu şekilde dünyada bir çok ülkede bayanlara hizmet veriyoruz. Bünyemizde 24 tane koleksiyon bulunuyor. Uzmanlığımız, sıcak mine özel bir renklendirme tekniği kullanıyoruz. Bu sayede altını klasik çizgisinden uzaklaştırıyoruz. Çünkü artık bayanlar sıra dışı ve farklı şeyler görmek istiyorlar. Takıda da dolayısıyla biz bu anlamda hizmet vermeyi kendimize bir görev edindik açıkçası. Sıcak mine geçmişten bu güne gelen çok özel bir teknik ve bunu Roberto Brova olarak uzmanlık katılım diyoruz. Tüm ürünlerimiz el işçiliğidir. Hepsi bütün parçalar tek tek birbirine elle monte edilerek yapılır. Her bir parça ayrı ayrı fırınlanır. Dolayısıyla bir yüzüğün ortaya çıkışı ciddi anlamda bir süreç aslında. Her koleksiyonun kendine ait bir hikayesi var, ruhu var. Duygulara da önem veriyoruz, duygulara da hitap etmeyi seviyoruz. Daha doğrusu tüm koleksiyonlarımızda değerli taş ve pırlanta kullanıyoruz. Bolu’da pazara kadar sürecek olan etkinlikte Bolu bayanlarına altının farklı bir çizgisine, farklı yorumunu aslında göstermek ve ürünlerimizi onların beğenisine sunmak istedik. Onların geri dönüşlerini almak istedik. Çok beğenildi, çok sevildi. Burada gördük ki gerçekten de farklı çizgilerde tasarımlar arayan bir kitle var. Onlara ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAFİR KOLYE HEDİYE"

Yukarı Çarşı Yamaner Kuyumculuğun sahibi Çağlar Yamaner'de bir açıklamada bulunarak sevgililer gününe özel 300 TL ve üzeri alışverişlerde safir kolye hediye ettiklerini belirterek "Sevgililer günü öncesinde böyle bir organizasyonu Bolu’ya getirdik. Müşterilerimizin genel ilgileri de çok iyi oldu. Tüm Bolu hemşerilerimize son 4 günümüzde mağazamıza bekliyoruz. Bu organizasyonu Roberto Brova ile birlikte yaptık. Bu günlere özel hem tasarımlarımız altın ve mücevher olarak çok farklı koleksiyonları getirdik. Çok özel fiyatlarla veriyoruz. Bunun dışında sevgililer gününe özel 300 TL üzerindeki alışverişlerimizde 14 ayar ve saat alışverişlerini özel tasarım safir bir kolye hediyemiz oluyor" dedi.