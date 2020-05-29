DUYSAYDI BAŞARABİLİR MİYDİ ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Ormanın birinde sıcak bir yaz günü kurbağalar ormanın en yüksek tepesine en hızlı kim çıkacak diye yarış düzenlemişler. Yarışmacı ve seyirci kurbağalar gelmiş yarış başlamış. Yarışmacı kurbağalardan biri baya bir öne geçmiş. Bunu gören izleyiciler bu kurbağa önde ama hava çok sıcak bu sıcakta o yüksek tepeye hayatta çıkamaz. Demeye başlamışlar. Önde giden kurbağa da bu konuşmaları duymuş.

Belli bir süre sonra yavaşlamış ve diğer kurbağalar onu geçmiş. Seyirciler bu sefer yine öne geçen kurbağa için “ o tepeye bu kurbağa çıkamaz birazdan takılır düşer demeye başlamışlar.” Yarışta önde giden kurbağa bunları duymuş ve gerçekten de zıplarken bir yere takılmış yarışı bırakmış. Diğer kurbağalar yarışa devam etmişler.

Yine bir kurbağa yarışın liderliğini almış. Bunu gören seyirciler yine “bu kurbağada yapamayacak başaramayacak demeye başlamışlar” ancak bu sefer seyirciler ne kadar bağırsa da önde giden kurbağa hiç istifini ve temposunu düşürmemiş ve o tepeye çıkıp yarışı kazanmış. Madalya töreninde madalyasını almış. Sonra gazeteci kurbağalar gelmiş şampiyon olan kurbağaya” Efendim yarışı nasıl kazandınız? Neler hissediyorsunuz? Diye soru sormaya başlamışlar.”

Ancak bizim şampiyon sorulara hiç yanıt vermemiş adeta duymuyor gibi davranıyormuş. Bunun üzerine gazeteci kurbağalar şampiyon kurbağa için kendi aralarında “ ne kadar kendini beğenmiş burnu Kafdağı’nda bir kurbağaymış bizi bile duymazlıktan geliyor diye konuşmaya başlamışlar.” Tam bu sırada şampiyon kurbağanın yanına onu tanıyan bir arkadaşı gelmiş. Gazeteciler onu yakalamışlar. Bu şampiyon oldu bizim sorulara cevap vermiyor. Şuna söyleyin de iki çift laf etsin demişler. Şampiyon kurbağanın arkadaşı bunları duyunca gülümsemiş. Affedersiniz şampiyonumuzun duyma problemi var. Onun için söylediklerinizi duyamıyor. Dolaysıyla cevap veremiyor. Zaten yarışta bu özelliği olmasaydı. Yani söylenenleri duysaydı tepeye çıkıp şampiyon olabilir miydi? Demiş

Evet, çok sevdiğim bir öyküyle başlamak istedim. Aslında geçenler de 19 -20 yaşlarında ekpss ye girmeye hazırlanan kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir arkadaşımızla yaptığımız sohbet bu öyküyü anımsamama neden oldu. Arkadaşımız hedeflerini ve yapmak istediklerini etrafındaki insanlarla paylaştığında etrafındakiler sen bunları yapamazsın daha doğru düzgün yürüyemiyorsun bile diyorlarmış.

Tabi yanındaki insanlar böyle deyince morali bozulmuş hevesi kırılmış. Bana bunları anlattığında “sakın yapacaklarından hayallerinden hedeflerinden vazgeçme, o tür insanlar maalesef çevremizde hep var olacak ve biz bir şeyler yapmaya çalışırken boş konuşmaya devam edecekler. Onları görme ve duyma moralini bozmadan hayallerin ve hedeflerin için çalışmaya devam” dedim.

Sohbet bittiğinde insanlar niye böyle diye düşünmeye başladım. Bizim yaşadığımız toplumda bazı insanlar niye hayallere hiç değer vermiyor? Amaçları ve hedefleri olan birazcık başarıyı yakalayan kişileri hep aşağı çekme gayreti peşindeyiz. Bu kıskançlıktan mı? Çekememezlikten mi? Yoksa insan doğasımı bilmiyorum ama “sen yapacaksın, hedeflerine hayallerine ulaşacaksın,” diye teşvik etmek yerine çoğunlukla “yapamazsın, başaramazsın deniyor. “Durum böyle olunca başarılı olacak kişiler bile moral bozukluğu nedeniyle. Yapabilecekleri şeyleri bile başaramıyorlar.

Bakın anlatmaya çalıştığım şey çok önemli çünkü dünyaya gelen her insan zamanı geldiğinde kendi ayaklarının üstünde durmak ve hayallerini gerçekleştirip işinde olsun, hayatında olsun, bir şeyler başarmak için mücadele eder. Eğer siz anlatmaya çalıştığım kurbağa öyküsündeki izleyiciler gibi her öne geçene olumsuz şeyler söylerseniz. Hiç kimse o yarışı bitiremez. Olumsuz düşüncelerle başladığınız bir işte başarılı olamazsınız.

Bu yüzden öne geçenleri olumsuz düşüncelerle geri çekmeyi bırakın. Boş ve olumsuz konuşacağımıza Hep daha iyisini başarmak için çalışalım üretelim bir birimizi teşvik edelim. İnanın bana bunları yapabilirsek her şeyin daha güzel ve insanların daha mutlu olduğu bir dünyada yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi.