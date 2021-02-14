Duyuru ve reklam alanları ihaleyle kiraya verilecek



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Belediye Başkanlığı yetki sınırları dahilinde 22 adet çeşitli belirtilen mahallelerde, 10 adet çeşitli otobüs duraklarında ve 110 adet Bolu Belediye Başkanlığına bağlı özel halk otobüslerinin iç kısmında Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere haiz elektronik uzaktan kumanda edilebilir LED ekran internet erişim ağına bağlı duyuru ve reklam cihazlarının kurulup 10(On) yıl boyunca işletilip ihale süresi sona erdiğinde çalışır vaziyette Bolu Belediye Başkanlığına devredilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık kiraya verilecektir.

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