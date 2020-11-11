Düz yolda direğe tosladı

Haber:Erdal Tanrıverdi



Çarpmanın etkisi ile yere düşen vatandaşın kafası yarıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis telefonuna bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi şaşkın vatandaşı kanlar içerisinde yarı baygın yerde buldu. İlk müdahalesi yapılan ve adının Y.E. Olduğu öğrenilen vatandaş acil sağlık ekibi tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Burada kafatasında kırık olduğu anlaşılan vatandaşın başına üç dikiş atıldı. Kafa travması geçiren vatandaş müşahede odasında bir süre gözetimde tutuldu.

Bisikletiyle giderken cep telefonuyla oynayan vatandaşın başına gelenlerin şaka gibi olduğunu belirten görgü tanıkları, “olay tam bir kısadan hisse misali. Araç kullanırken cep telefonuyla oynamayın diyenlerin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük” dediler.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 00:40