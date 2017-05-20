Haber; Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametinde Alperen Yılmaz yönetimindeki 34 NE 1687 plakalı otomobil, Yeniçağa gişeleri yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mert Hicret, Şeyma Koç ve Damla Yaren Aydoganoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere intikal ettirilen yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Gerede Devlet Hastanesinde bulunan iki yaralı ise taburcu edildiği belirtildi.



