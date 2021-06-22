Düzce belediyesince iki adet arsa satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen mesken ve asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 06 Temmuz 2021 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Meskenlerde Katma Değer Vergisi %1 alınacaktır.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/805762/emlak/arsa/duzce-belediyesince-iki-adet-arsa-satilacaktir