Düzce-Bolu il sınırı konusu TBMM’ne taşındı

Mecliste yaşanan süreci anlatan Yılmaz “1999 yılında yaşadığımız depremden sonra Bolu vilayetinden ayrılarak il olan Düzce ilimiz yıllarca sınır problemleri yaşamıştır. Bu yaşadığı sınır problemleri doğrultusunda 2004 yılında Bolu ve Düzce Vali Yardımcıları bir araya gelmiş, sınırların belirlenmesi için çalışmalar yapmaya çalışmış ama bir sonuca ulaşılamamıştır ancak 4 Kasım 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararla sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırlar doğrultusunda Orman İşletme Müdürlükleri çalışmalarını yürütmeye çalışmış ama 2008 yılına kadar ihtilaflar giderilememiştir. 2008 yılında bölgenin muhtarları, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanları, Ormancılık Kooperatifleri Başkanları bir araya gelerek bir protokol imzalamışlardır” dedi.

Yılmaz imzalanan protokolün bozulma tehlikesinin olduğunu belirterek gereğinin yapılmasını istedi.