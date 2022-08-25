Düzce Bolu’yu örnek alıyor

Haber: Süleyman Kurt

Düzce Atatürk Devleti Hastanesi ile D-100 karayolunun şehir merkezi bağlantılarından olan caddelerde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından kavşak düzenleme çalışmaları başlatıldı. Düzce Nezih Tütüncüoğlu ve İstanbul Caddeleri’nin kesiştiği noktada yapılan kavşak çalışmalarıyla birlikte, şehir içi trafik akışının seri ve güvenli bir şekilde seyredeceği belirtildi.

Fen İşlerinin kavşakta yol ve kaldırım çalışmalarının adından Destek Hizmetleri Müdürlüğü alana girerek kavşakta ışıklandırma ve yön tabela çalışması yapacak.