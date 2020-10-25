Düzce çaktırmadan Abant’a dayandı

Düzce’den ilimizin dünyaca ünlü tabiat alanına yapımına başlanan yol abant’ın 4 kilometre yakınına kadar getirildi. Pürenli yaylasına kadar gelen yol, Balıklı yaylasından gelen yolla birleşecek.

Düzce çaktırmadan Abant’a dayandı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Pürenli Yaylası ile Balıklı Yaylası arasında ulaşımın sağlanacağı söylenen fakat asıl amacın Düzce’den, Abant’a direk bağlantı sağlanması olan yolun yapımına başlandı. Düzce Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Pürenli ile Balıklı yaylaları arasında yapımına başlanan yolda incelemelerde bulundu. Bölgenin, turizm açısından önemini belirten Arslan, 6 kilometrelik yol çalışması sayesinde, yolların çamurdan kurtulacağını ve vatandaşların toz olmadan spor yapabileceğini belirtti. Arslan, Balıklı  ve Pürenli yaylalarının İstanbul, Düzce ve Ankara'dan gelen doğaseverler için de ideal bir kamp alanları olduğunu kaydederek, bu çalışmayı, tatilcilerin daha temiz ve huzurlu bir ortamda yürüyüş ve spor yapabilmeleri için başlattıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 09:43
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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