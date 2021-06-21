Düzce Çocuk evlerinden Abant’a ziyaret



Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Bolu’nun doğal güzelliği ile turizmde önemli bir çekim noktası olan Abant Tabiat Parkı, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa harikası Abant’a, komşu ilimiz Düzce Çocuk evlerinden gelen genç misafirleri ağırladı. Komşu ilimiz Düzce’den gelenmisafirler Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince konuk edildiler. Görevlilerce tabiat parkı girişindeki tanıtım müzesi gezdirilen Düzceli misafirlere bölgeye ilişkin bilgiler verildi. Daha sonra gençler Abant’ın eşsiz doğasında gezintiye çıktılar. Doğasıyla hem görsel bir şölen veren Abant’ı gezen ı misafirler Abant’ı çok beğendiklerini dile getirdiler. Grup DKMP ekiplerine de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bolu DKMP’den yapılan açıklamada “Abant Gölü Tabiat Parkına Düzce Çocuk Evleri Sitesinden kardeşlerimiz misafirimiz oldular. Misafirlere Ziyaretçi Tanıtım Merkezimizde yapılan doğa ve yaban hayvanları konusunda bilgilendirme sonrasında göl etrafında yürüyüş ve olta balıkçılığı faaliyeti gerçekleştirildi. Genç misafirlerimize olta balıkçılığı ile ilgili uyulması gereken kurallar hatırlatılarak Sportif Olta Balıkçılığının özendirilmesi amacı ile olta takımları hediye edilmiştir. Düzce Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü personeline ve tüm kardeşlerimize bizimle oldukları için teşekkür ederiz” İfadeleri kullanıldı