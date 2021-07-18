Düzce'de belediyeye ait araçlar ihaleyle satılacak

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞ İLAN METNİ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreBelediyemiz adına kayıtlı bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş aşağıda plakaları, markası, cinsi, tipi, modeli, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yazılı olan araçların 27/07/2021 tarih ve Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz Encümen salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Artırma ile satılacaktır.

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