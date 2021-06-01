Düzce'de Hazine'ye ait taşınmazlar için ihaleye çıkılacak



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile bağımsız ve sürekli nitelikteki irtifak hakkı tesisi ihalesi aynı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 16:27