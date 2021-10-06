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Düzce'de ortaokul inşa edilecek

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Düzce'de ortaokul inşa edilecek

DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Azmimilli Ortaokulu İnşaatı Yapımı. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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