Haber: Kasım ŞAHİN

Günlerdir ilimiz ve ülke gündemini meşgul eden Bolu’nun gözde turistik mekanlarından olan Gölcük Tabiat Parkı’nın ihalesi Belediye Meclis salonunda geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. İhaleden saatler önce Bolu Belediye binasının önünde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından barikatlarla önlemler alındı.

ÖZCAN: “BU İHALE HUKUKSUZ”

İhalenin yapımına saatler kala Bolu Belediye Binası’na giren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, firmalar ile konuşmak istedi. Özcan’a engel olunması üzerine, ihalenin yapıldığı Bolu Belediye’sinin önünde konuşma yaparak bu ihalenin hukuksuz olduğunu söyledi. Özcan; “Biz, Gölcük için elimizden gelen her şeyi yaptık. Gölcük, Uzungöl olmasın diye defalarca söyledik. Yetme bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdık. Gölcük’ün halka ait olduğunu söyledik. Biz Gölcük’ün mücadelesini hukuk alanında vermeye de devam edeceğiz. Aynı zaman ihaleye girecek olan firmaları da uyardık. Yarın bir gün bu ihale iptal olursa, verdiğiniz paraları da geri alamazsınız diye. Gölcük için buraya toplanan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

ÖĞRENCİLER OTURMA EYLEMİ YAPTI

İhalenin yapılacağı saatlerde Belediye binası önünde toplanan bir grup öğrenci, “Gölcük halkındır” pankartını yere koyduktan sonra dakikalarca süren oturma eylemi gerçekleştirdiler. Öğrenciler çok sayıda vatandaş Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamanın ardından, “Gölcük bizimdir bizim kalacak. Gölcük halkındır” sloganları attılar.

İŞTE TEKLİFLER

Yaşanan olayların ardından Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda, kapalı zarf usulü ile ihale başladı. İhalenin ilk turunda 4 İstanbul, 5 Bolu, 2 Düzce ve 1 Antalya olmak üzere toplam 12 firma katıldı. Firmaların içinden en yüksek 3 teklifi verenler, açık arttırma usulü ihaleye katılmaya hak kazandı. İhalenin ilk turunda ise şu teklifler verildi; “TDK Turizm Elektrik İnşaat: 33 bin 900 TL, Arma Turizm Seyahat: 37 bin 500 TL, Narven A.Ş: 82 bin TL, Botank Gıda: 35 bin TL, Orsan Yapı: 45 bin 100 TL, Grand Kartal: 74 bin TL, İmge Gayrimenkul: 73 bin TL, Akay Kardeşler Nak.: 73 bin 500 TL, Kurtuluş Tokcan: 81 bin TL, 61 Ak Gayrimenkul İnş.: 61 bin TL, Ervan İnşaat: 60 bin TL ve Akpa: 50 bin TL”

İHALEDE ÇARIKÇI İTİRAZI

Kapalı zarf usulü ihalenin tamamlanmasının ardından Necip Çarıkçı itirazı yaşandı. Grand Kartal adına ihaleye katılan Halit Ergül, itirazda bulunarak; “Necip Çarıkçı hem belediye başkan yardımcısı hem de Narven yöneticisi, bu şekilde Narven’in ihaleye girmesi kanunun sakıncalıdır. Bu yüzden belirtilen kanuna göre ihaleye katılmasının yasal değildir” açıklamasında bulundu. Konuyu kendi aralarında tartışan ihale komisyonu, ihalenin açık usul devam edeceğini söyleyerek bir sakınca olmadığı ve bunun kanunda yazdığını belirtti.

İHALE DÜZCELİNİN

Teklifler ve itirazların ardından Grand Kartal, Narven A.Ş. ve Kurtuluş Tokcan verdikleri teklifler ile açık arttırma usulü ihaleye katılmaya hak kazandı. Yapılan ihalede teklifin 102 bin TL’yi bulması üzerine Grand Kartal çekildi. İhalenin son turunda Narven A.Ş. ve Kurtuluş Tokcan, büyük çekişme yaşadı. Teklifin 111 bin TL’yi bulması üzerine Narven A.Ş. 5 dakika süre istedi. Tekrar devam eden ihalede, Düzceli Kurtuluş Tokcan 116 bin TL değerinde teklif vererek ihaleyi kazandı. İhale Komisyonu tarafından teklifin değerlendirilerek, 15 günlük itiraz süresinin ardından kesin sonucun açıklanacağı söylendi.

İHALEDEN MUTLU AYRILDILAR

Bolu Belediyesi tarafından açılan ihaleyi aylık 116 Bin TL’ye kazanan Kurtuluş Tokcan, ihalenin yapıldığı meclis salonundan çıkan ilk kişiler oldu. Kurtuluş Tokcan, büyük bir mutluluk içerisinde Belediye binası kapısından çıkarken, kendisine sivil görevli polisler eşlik etti. Tokcan; “İhale aldınız hayırlı olsun” sorusuna da; “Hem Bolumuza hem de bize hayırlı olsun” cevabını verdi. Günlerdir beklenen ihale olaysız bir şekilde sonuçlanırken, bazı çevrelerin kafalarında ise soru işaretleri kaldı.