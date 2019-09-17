Düzce kalpten gidiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Komşu ilimiz Düzce’de Devlet Hastanesinde son 1 ayda 3 kişinin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, hastanede müdahale edilemediği iddia edildi. İddialar sonucu sosyal medyada Düzceli vatandaşlar #düzcekalptengidiyor etiketiyle tepkilerini paylaştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kalp krizi sebebiyle hastaneye giden hastaların kardiyalog ve stent bulunamadığı için Bolu’ya sevkedildiğini, ancak yolda hayatlarını kaybettiklerini belirtiliyor.

#DÜZCEKALPTENGİDİYOR

En son geçtiğimiz günlerde tiyatro sanatçısı Akif Çodur’un da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar sosyal medyada duruma isyan etti. “#düzcekalptengidiyor” etiketi ile sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar seslerini duyurabilmek için sürekli paylaşımlar yapıyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar Düzce Devlet Hastanesinde yaşanan soruna bir an önce çare bulunmasını istiyorlar. “Düzce'de insanlar hastanelerdeki tıbbi cihaz eksikliğinden hayatlarını kaybediyorlar. Kalp krizi geçiren hastalar, sevk ediliyor ve ambulanslarda ölüyorlar” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar gerek yerel gerek ulusal gündemde ses getirirken konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin bir açıklama yapması bekleniyor.

BAYRİ ve YAĞCI DA DESTEK VERDİ

Düzceli vatandaşların sesine Kıbrıscıklı ünlü sanatçı Mehtap Bayri de kulak verdi. Mehtap Bayri, sanatçı Kerim Yağcı ile çektiği videoda Düzce için destek istedi. Bayri ve Yağcı videoda, “Düzce için bir araya geldik. Sağlık hayatta hepimiz için her şeyden daha kıymetli. O yüzden sesimizi duyurmak istiyoruz. Yanımızda olun, destek olun, #düzcekalptengidiyor, bizi kurtarın” ifadelerine yer verdiler.

4 KARDİYOLOG VAR, ANJİYO ÜNİTESİ YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hamid Özmen ise kamuoyunda yer alan iddialara karşılık şunları söyledi: "Hastanemizde şu anda biri gebelik izinde olmak üzere 4 kardiyolog bulunmaktadır. Bu açıdan bir eksiğimiz yok. 24 saat bu anlamda hastanemizde nöbet de tutuluyor ancak anjiyo ünitemiz yok. Bu da zaten Bakanlığın planlamasıyla ilgili bir konu. 10 dakika mesafede Düzce Üniversitesi bulunuyor, orada gerekli ünite de var.”

Kalp krizi geçiren amcasını kaybeden bir hasta yakının iddialarına ilişkin ise Başhekim Özmen, “Kendisi geldiğinde EKG'si çekilip kalp krizi geçirdiği tespit edilmiştir ardından da 112 acil servise haber verilmiştir. Böylelikle anjiyo için Bolu'ya gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. Özmen ayrıca hastanın neden Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne değil de Bolu'ya gönderildiğini ise kendisinin açıklayamayacağını da sözlerine ekledi.