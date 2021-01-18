Düzce oradaydı, Bolu nerede?

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’da, şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşım zaman zaman aksıyor. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahta bazı ağır araçlar yol kenarlarında kar yağışının azalmasını bekliyor.Bolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle İstanbul’u Anadolu’yu bağlayan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde araçlar güçlükle ilerliyor. Buzlanma ve kar nedeniyle araçlarını yol kenarlarına çeken tır ve kamyon sürücüleri yağışın azalmasını bekliyor.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar nedeniyle meydana gelen trafik kazaları zaman zaman ulaşımı aksatıyor. TEM ve D-100 Karayolu’nun kapanmasına neden olan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale dönüyor.

Karayolları ekipleri her iki güzergahta da tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Türk Kızılay Düzce Şube ekipleri, Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için çalışan ve "kar kaplanları" olarak tabir edilen polis ve kara yolları ekiplerine sıcak içecek ve kumanya ikram etti. Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 kara yolunun Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgede ring halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede çalışma yapan kara yolları ekiplerine çay, çorba ve yiyecek ikramında bulunan Kızılay ekipleri, "kar kaplanları"nın içini ısıtıyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru kar yağışının başlamasının ardından bölgede teyakkuzda olduklarını söyledi. 24 saat boyunca Bolu Dağı’nda olacaklarını aktaran Duru: “ Ulaşımda ana arterlerden birisi olan Bolu Dağı geçintinde akşam etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile yolda kısmi tıkanmalar meydana geldiği haberi üzerine Bolu Dağı’na hareket ettik. Yolda kalan sürücülerimize ve bölgede çalışan Emniyet ve Kara yolları ekiplerine çay, çorba ve kumanya ikramlarımıza başladık. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet etmeye çalışıyoruz. Gece boyunca 24 saat esasında nöbetçi arkadaşlarımız ile beraber Bolu Dağı’nda hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bolu Dağı’nda kar küreme çalışmaları yapan ekipler ise Türk Kızılay Düzce ekiplerinin her sene sıcak ikramda bulundukları için mutlu olduklarını belirtirken, polis ekipleri de -10 derecelik soğuk havada içlerini ısıtan Kızılay ekiplerine teşekkür etti.