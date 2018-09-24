Haber: BMA

Düzce Valiliği ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli “Modern Uygulamalar ve Yenilikçi Yöntemler ile Düzce Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.Düzce heyetini Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir ve Taşkestililer, “Bolu ili Mudurnu ilçesi Taşkesti Ortaköy Pürenli Yaylasına Hoşgeldiniz” ve “Bolu Taşkesti Balıklı Yaylamıza Hoşgeldiniz” yazılı pankartlarla karşıladı.Etkinlikte Pürenli Yaylasıyla Balıkla Yaylası arasındaki mesafe protokol eşliğinde yüründü. Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir’in de eşlik ettiği yürüyüşe Düzce Valisi DrZülkif Dağlı,Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile çok sayıda daire amiri ve siyasi de katıldı.