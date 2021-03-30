Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

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Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 11:59