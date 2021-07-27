Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslarda Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’da  yer  alan  ek  2.  maddenin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6(altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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