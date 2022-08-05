Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir oldu

Haber: Okay Özcan

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın istifasının ardından boşalan rektörlük koltuğuna 100’e yakın akademisyen başvurdu. Başvuru yapan yaklaşık 20 akademisyenin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler olduğu ve topluca Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’na topluca mülakata katıldıkları belirtilmişti.

NEDİM SÖZBİR ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne, 2019 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Nedim Sözbir atandı.

Rektörlüğe gelen Sözbir'i, Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş karşıladı. Rektörlük makamında gerçekleşen törenle görevine başlayan Sözbir'e, Düzce Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında Rektör Vekili Genç, bilgilendirmelerde bulundu. Karşılıklı çiçek takdimi yapılan törende Sözbir'e, Rektör Vekili Genç, rektör yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile Genel Sekreter Ateş başarı dileklerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür mesajı yayınladı Sözbir mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Düzce Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özavar'a, Başkan Vekillerimize, Yürütme ve Denetleme Kurulu Üyelerimize ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım."

NEDİM SÖZBİR KİMDİR?

Prof. Dr. Nedim SÖZBİR, 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi KMF'den Mak. Müh. (Enerji) ve 1991 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Mak.Y.Müh. (Enerji) olarak mezun oldu.

1986-1987 ve 1989-1990 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Pendik-Sulzer Motor Fabrikası'nda Mak. Müh. olarak çalıştı.1988-1989 tarihleri arasında Dz.K.K. Gemi Onarım Şubesi'nde Mak. Atğm olarak askerlik göevini yaptı. 1990-1995 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Müh. Fak. Mak. Müh. bölümünde Ar. Gör. olarak çalıştı. 1994-1995 yılları arası Miami Üniversitesi Mak. Müh. Böl. FL, ABD'de misafir araştırmacı olarak Prof. Dr. Sadık Kakaç ile doktora tez çalışmasını yaptı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nden FBE Mak. Müh. EABD'dan Dr. Müh. ünvanını aldı. 2000-2004 yılları arasında Carnegie Mellon Üniversitesi, Mak.Müh. Böl., PA, ABD'de doktora sonrası araştırmacı (Research Associate) olarak Prof. Dr. Shi-Chune Yao ile çalıştı.

2006-2007 yılları arasında Thales Alenia Space, Cannes, Fransa'da, Uydu Isıl kontrolü konularında ve Türksat 3A uydusu çalışmalarında görev aldı. 2015-2016 yılları arasında Tübitak Uzay Teknolojileri Enstitüsü'de Başuzman Araştırmacı, 2018-2020 yılları arasında Tübitak MAM'da Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2020 yılları arasında BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş'de araştırmacı/danışman ve 2017-2021 yılları arası Tübitak MAM'da Başkan danışmanı olarak görev yaptı.

2006 yılından itibaren Türksat A.Ş.'de araştırmacı/danışman ve 1995 yılından itibaren SAÜ Müh. Fak. Mak. Müh. Böl.'de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2019 yılından itibaren de SAÜ Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Nedim Sözbir 3 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.