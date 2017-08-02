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    • Düzce’den Abant’a direk yol

    Düzce İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Sinekli Yaylası’ndan Abant’a ulaşımı kolaylaştırılacak orman yolu ile ilgili çalışma yapılması gündeme geldi. Yol gerçekleşirse Düzce’den Abant’a direk geçiş olabilecek.

    01 Ağustos 2017 Salı 09:46
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    Düzce’den Abant’a direk yol

    Haber; Semih Baykal

    Konu Koordinasyon Kurulu Toplantısında Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından gündeme getirildi. Kılıç yolun Sinekli Yaylasına kadarki kısmının yapıldığını fakat bundan sonrası için bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek “Bizim Bölgemizde Samandere ile Abant arasında Sinekli Yaylasından itibaren geçiş sağlanacaktı. Bu yolumuzun Özel İdare tarafından Sinekli Yaylası’na kadar genişletme çalışması yapıldı. Sanat yapıları yapıldı. Ama devamı getirilemedi. Bu yolun iki il arasındaki diyalogu düzelterek Abant’a bağlanması konusunda çalışma yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. 

    Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, program dahilindeyse önümüzdeki yıl bu yolda bir çalışma yapılabileceğini belirterek “Bizim elimizde kodlu orman yolları şebeke planlarımız var. Yapılması planlanan yollarda bu program dahilinde. Bu yollar arasında varsa programa alırız. Gelecek sene 260 kilometrelik bölge müdürlüğü çapında bir orman yolu programımız var. Yapılacak yollar programında yoksa orada bir şebeke değişikliği yapılması gerekecek. Buda Bakanlığımızın inisiyatifinde” şeklinde açıklama yaptı. 

    Belediye Başkanı Mehmet Keleş ise otoban bağlantı yolundan diret Abant’a ulaşımın Bolu’da hoşnutsuzluğa sebep olabileceğini belirterek “Bizim ilimizin hemen merkezine bir otoban bağlantı yolu yapılıyor. Bu bağlantı yolundan çıktığınızda Sinekli Yaylası’na kadar ve oradan da Abant’a normal Abant kavşağından gitmek suretiyle giderseniz en az bir 20 kilometre fazla yol kat ediyorsunuz. Ancak söz konusu yol yapılırsa ulaşım kısalacak ve kolaylaşacak. Bu artık bir orman yol olmaktan çıkacak. Düzce’den Abant’a ve Mudurnu’ya ulaşım yolu olacak. Bu yolun orman yolu vasfından çıkartılması lazım. Tabi Otobandan gelenlerin kestirmeden Abant’a ulaşması belki Bolu’nun hoşuna gitmeye bilir. Bizim sınırlarımız dışında kalan kısmı karşı taraf yapmak istemiyor gibi bir durum var. Bunu orman yolu olarak yapıp daha sonra vasfını değiştirebilirsek çok güzel olur. Bunu da ancak Orman Bölge Müdürlüğü yapabilir. Otoban yolu açılmadan bu yol daha kullanılabilir hale getirilirse otoban açıldığında burası Karayolu olarak Özel İdareye devredilebilir” şeklinde konuştu.

    Otoban bağlantı yolunun açılmasıyla birlikte Abant’a Düzce’den ulaşım yaklaşık 20 kilometre kısaltacak.  

    Anahtar Kelimeler: Düzce, İl, Koordinasyon, Kurulu, Toplantısında

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