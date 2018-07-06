Haber: Kasım ŞAHİN

Komisyon Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Bayram Yılmaz’ın yaptığı, İl Müftü Yardımcısı Eyüp Orhan, B.A.İ.B.Ü Öğretim Görevlisi Fahri Çakan, Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlileri Hasan Eke ve Fahri Aydın’ın komisyon üyesi olduğu yarışmaya Bolu, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak İl Birincileri katıldı.

Yarışma sonunda tüm yarışmacılara İl Müftülüğü tarafından altın ve çeşitli hediyeler verilirken, Düzce Hafız Hasan Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Abdullah Karduz birinci oldu.