Düzceli pazarcılar “yeter artık” dedi

Haber: N. Halid Altundal

Düzce Seyyar Pazarcılar Odası ile Hendek, Gümüşova, Adapazarı Seyyar Pazarcılar Odası Temsilcileri ve çok sayıda pazarcı esnafının katıldığı eylemde Bolu Emniyeti geniş güvenlik önlemleri aldı.

Pazar esnafını temsilen konuşan Düzce Pazarcılar Odası temsilcisi Ragıp Mahken,“ Bizim burada toplanma amacımız pandemi döneminde Cumhurbaşkanımızın aldığı karar sonrası 1 Haziran itibari ile tezgâhlarımızı açabileceğimiz Bolu Valiliğince izin verilmesine rağmen bize Bolu’da tezgâh açtırılmamasıdır. Biz Düzce esnafı olarak yıllardır burada tezgâh açmaktayız. 1 Haziran itibari ile Valilikle ve Belediye ile görüşüp tüm müracaatlarımızı yapmamıza rağmen Düzce ve Adapazarı esnaflarına tezgâh açtırılmamasıdır. Bize sürekli Valilik makamından mesaj gönderiliyor tezgâhımızı açabileceğimiz yönünde ancak bunu burada kimler engelliyorsa iki gün sonra tekrar mesaj gelip açılamayacağı söylenmektedir. Ancak yaptığımız müracaatlarda bize resmi evrak ile geri bildirim yapılmamaktadır. Düzce esnafı olarak ucuz ve kaliteli ürün sattığımız için birileri bizim tezgâh açmamızı engellemektedir. Pazarcılar odası başkanına sorduğumuzda valiliğe topu atıyor valilik belediyeye yolluyor. Burada Düzce ile Bolu arasında bir sorun yaşanmasına yol açmak istenmektedir ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Bolu esnafı da Düzce’ de tezgâh açmaktadır. Bize belediyeden de yer açmadığımız halde işgaliye borcunuz birikmektedir diye mesaj geliyor. Maalesef bazı oda başkanlarımız ortamı bilerek germeye çalışıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgâh açmamıza müsaade edilmesini istiyoruz. Hepimiz ekonomik alamda zor günler geçiriyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için sayın valimize ve sayın belediye başkanımıza seslenmek istiyoruz. Bazı oda başkanlarının ve şahısların oynadığı oyuna gelmeyelim” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sonrası grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 15:49